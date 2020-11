Rolf Richter geht von Tür zu Tür

Bensheim.In der Weinbergstraße in Auerbach und den angrenzenden Straßen sowie im Bereich des Hahnbergwegs im Süden von Bensheim kommt Rolf Richter am Mittwoch (11.) an die Haustüren. Der Bürgermeister geht von Haus zu Haus und wirbt für die Stichwahl am nächsten Sonntag (15.).

Am Donnerstag (12.) folgen nachmittags Besuche in den Wohngebieten an der Karl-Schäfer-Straße und Am Höllberg in Auerbach, anschließend wird Richter in der Sudetenstraße in der Weststadt sein.

Aufgrund der aktuellen Regelungen klingelt er zwar an den Türen, kurze Gespräche sind nur im Freien vor den Häusern sowie mit Abstand möglich. red

