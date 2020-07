Hochstädten.Zur nächsten Gesprächsrunde in den Stadtteilen lädt Rolf Richter in Hochstädten ein. Der Bürgermeister, der erneut für das Amt kandidiert, ist am heutigen Freitag (24.), ab 18 Uhr, am Hochstädter Haus.

Hier besteht die Gelegenheit für interessierte Bürger, sich über verschiedene Themen persönlich auszutauschen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 24.07.2020