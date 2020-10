Rolf Richter vor dem Haus Fleck

Bensheim.Mit Musik wollte Rolf Richter in die letzten Tage des Wahlkampfes starten. Doch die Original Blütenweg-Jazzer, die auf Einladung des Bürgermeisters am Marktplatz spielen sollten, können aufgrund der aktuellen Abstands- und Hygieneregeln nicht auftreten.

Wie in den Wochen zuvor ist Richter an diesem Samstag (24.) wieder ansprechbar und stellt seine Ziele für die nächsten Jahre dar. Er ist vormittags am Infostand anzutreffen, der vor dem Haus Fleck in der Hauptstraße aufgestellt wird, wie die CDU in einer Pressemitteilung schreibt.

Weiterer Termin ist eine Betriebsbesichtigung, zu der Ministerpräsident Volker Bouffier nach Auerbach kommt. Am Dienstag (27.) wird Richter mit seinem Gast über die weitere Entwicklung von Bensheim als Wirtschaftsstandort sprechen. Vor allem hat der Bürgermeister im Blick, zukunftsfähige Arbeitsplätze vor Ort zu erhalten und zu schaffen, heißt es von Seiten der CDU. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 24.10.2020