Rolf Weihrich tritt in Zwingenberg auf

Bensheim/Zwingenberg.Comedian Rolf Weihrich, langjähriger Fastnachts-Großmeister der Grieseler Rote Funke, tritt am 25. und 26. September, Freitag und Samstag, jeweils ab 20 Uhr in Zwingenberg und dort im Adlersaal (Obertor 10 a) mit seinem Programm „Ungefiltert“ auf. Veranstalter ist der Gesangverein „Sängerkranz“, der damit seine Reihe „Kultur im Adlersaal“ – mit einem ausgeklügelten Hygienekonzept wegen der Coronavirus-Pandemie – fortsetzt.

Eintrittskarten gibt es auf der Webseite des Gesangvereins (www.saengerkranz1832.de). Mit gesonderten E-Mail-Adressen – eine für Freitag, eine für Samstag – teilen die an Tickets Interessierten ihre Namen, Adresse und Handynummer sowie die Zahl der Personen des Haushalts mit, die zusammensitzen sollen. Per Re-Mail gibt’s dann eine Bestätigung, die gleichzeitig auch Eintrittskarte ist. Bezahlt werden die Tickets am Veranstaltungsabend mit möglichst passend abgezähltem Bargeld.

Den Abend bestreitet Rolf Weihrich nicht alleine, sondern gemeinsam mit dem „Quartett“, einem Gesangsensemble des „Sängerkranzes“, sowie einzelnen Musikern seiner Band. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 15.09.2020