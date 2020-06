Auerbach.Auch die Gruppe „Rollator Fit“ der TSV Auerbach wird in Kürze neu starten. Beginn ist am Montag, 22. Juni, um 11 Uhr in der Gymnastikhalle der TSV Auerbach. Neue Teilnehmer sind willkommen. Ein eigener Rollator ist nicht notwendig, der Verein hat einige Modelle zum Testen vor Ort.

Anfragen und weitere Infos gibt es bei der TSV-Geschäftsstelle unter Telefon 06251/74646. red

