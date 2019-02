Rollerfahrer unter Drogenverdacht

Bensheim.Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen stoppten am Mittwochmittag einen 41 Jahre alten Motorrollerfahrer in der Rheinstraße in Bensheim.

Die Ordnungshüter hegten den Verdacht, dass der Mann unter Drogeneinfluss mit dem Zweirad unterwegs war. Nun muss das Ergebnis einer Blutentnahme zeigen, ob sich der Verdacht der Polizei bestätigt.

Zudem stellte sich heraus, dass der 41-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Weiterhin fanden die Polizisten eine kleine Menge Marihuana bei ihm.

Dem Rollerfahrer drohen nun Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. pol

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 01.02.2019