Rom, die ewige Stadt – ewig umstritten

Bensheim.Georg Drinnenberg, in seinen berufsaktiven Zeiten Oberstudienrat am AKG und inzwischen seit vielen Jahren im Ruhestand, ist nach wie vor hoch engagiert bei allen Themen des deutsch-italienischen Freundeskreises Riva del Garda. So hatte er sich vor kurzem bei einer 13-tägigen Reise nach Rom und in das südliche Latium als unermüdlicher Reiseführer hervorgetan, der sein Wissen über Geschichte, Kultur, Architektur und Kunst bereitwillig an die Teilnehmer weitergab.

Nunmehr war Drinnenberg der Protagonist einer Veranstaltung, die als unterhaltsame Lesung zum Thema „Rom – ewig umstritten“ angekündigt war und das Schwerpunktthema „Rom“ um die literarische Komponente abrunden sollte.

Die Entstehung des Mythos

Eingangs stimmte Drinnenberg die vielen Zuhörer im Pfarrsaal von Sankt Georg bei angebotener Verkostung von Rivaner Weinen zunächst mit einer geschickt komprimierten Darstellung der Geschichte der Stadt Rom auf den Abend ein. Rom sei eine besondere Stadt, nicht vergleichbar mit irgendeiner anderen Kapitale. Diese Unvergleichbarkeit Roms rühre zwar auch von den vielen noch erhaltenen Zeugnissen seiner langen Geschichte her, vor allem aber mache sie sich „an seiner Geschichte und der Idee von sich selbst“ fest, die Rom im Laufe der Jahrhunderte entwickelt habe.

Der Aufstieg von der kleinen Landstadt zum Weltreich sei durch geschickte militärische und politische Aktionen begünstigt worden. Die besiegten Städte und Völker seien nicht vernichtet, sondern durch Verträge an Rom gebunden worden und durften ihre politischen, religiösen, wirtschaftlichen und sozialen Ordnungen behalten. Hinter dieser Entwicklung habe man das Wirken der Götter vermutet und das „fatum“, das sich seit Urzeiten verwirklichende Schicksal, dem auch die Götter unterworfen waren.

Eine auf diese Weise von den Göttern geförderte Stadt müsse selber Göttin – namens Roma – sein. Da die Götter ewig lebten, habe sich zu der Idee der „Roma aeterna“, die Idee des „Ewigen Rom“ gesellt. Der daraus abgeleitete göttliche Auftrag sei ein dreifacher gewesen: Rom habe militärisch die Führung des orbis terrarum, des Erdkreises, zu übernehmen; Rom solle überall gerechte Herrschaft beweisen; Rom solle die Unterworfenen schonen und fördern. Dieser Staatskult sei unterschiedlich von den Reichsbürgern aufgenommen worden: von Akzeptanz über Skepsis bis zur Ablehnung durch die Christen mit der Folge der Christenverfolgung.

Geistliches und weltliches Schwert

Erst im 4./5. Jahrhundert habe die Rom-Idee einen neuen Schub bekommen, da diesmal die Christen aus der Überlegung mitgemacht hätten, dass die Ausbreitung der römischen Macht auch Chancen für die Ausbreitung des Christentums impliziere. So sei eine Annäherung, ja sogar eine Verschmelzung von Kirche und weltlicher Macht mit dem Ziel erfolgt, dass sich beide in gleicher Weise ausbreiten.

Im frühen Mittelalter habe das Papsttum schließlich die weltliche Macht legitimiert. Rom habe also das geistliche und weltliche Schwert besessen und verteilt. Diese lange und kontroverse Geschichte der Rom-Idee habe erst mit der Kaiserkrönung Napoleons in Paris geendet.

Literatur aus zwei Jahrtausenden

Mit dieser Darstellung der Entstehung des Mythos „Rom – die Ewige Stadt“ waren die Zuhörer bestens präpariert für den Lesungsteil. Vierzehn Literaturexzerpte aus rund zwei Jahrtausenden waren nun abzuarbeiten. Drinnenberg spannte dabei mit feinmodulierter, den Texten angepasster Stimme den Bogen von Cicero, der die Stadtgründung durch Romulus beschreibt, Kaiser Augustus, der den Tempelbau aufgreift („ich habe eine Stadt aus Ziegelsteinen übernommen und eine Stadt aus Marmor hinterlassen“), über Vergil, der von der gottgewollten Weltherrschaft Roms schwärmt, bis hin zu Goethe, der in seiner 5. Römischen Elegie die Tatsache aufgreift, dass „Roma“ umgekehrt gelesen „Amor“ ergibt.

Zwischen diesen Spannungsbögen brachte Drinnenberg den heiligen Ambrosius unter, der Rom als Zentrum des Glaubens sieht, während Ulrich von Hutten die sittenlosen Zustände anprangert; so blieb auch noch Zeit für Günter Eich, Conrad Ferdinand Meyer und Charles de Bosses, die unterschiedliche Perspektiven zu der römischen Brunnenlandschaft vertreten, sowie Giuseppe Gioachino Belli, den Meister des satirischen Sonetts. Für den überaus langen und herzlichen Applaus bedankte sich Drinnenberg mit einer Zugabe, dem Gedicht „Roma aeterna“ von Robert Gernhardt, dessen letzte Zeile lautet: „Rom hat viel alte Bausubstanz“. Ein lockerer Schlusspunkt am Ende eines anspruchsvollen Vortrags- und Leseabends. Peter J. Zeyer

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 10.01.2019