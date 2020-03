Ronnys Rückkehr ins Leben

Bensheim.Vor eineinhalb Jahren bezog Ronny sein neues Heim. Ein Wohnwagen ist seither das Domizil des 51-Jährigen. Der Anhänger steht auf dem Gelände des KSC Bensheim an der Schwanheimer Straße. „Das ist mein Zuhause“, sagt Ronny.

Nach einer persönlichen Krise hatte der gelernte Zimmermann vor knapp fünf Jahren seinen Job als Kraftfahrer aufgegeben und eine sichere Existenz gegen ein Leben auf der Straße eingetauscht. Einen dauerhaften Outdoor-Schlafplatz fand er nach längerem Suchen auf dem Areal einer Bensheimer Firma, die ihm das Übernachten auf dem Betriebshof gestattete. Seinen Lebensunterhalt bestreitet Ronny seit seinem Ausstieg mit dem Sammeln von Pfandflaschen, staatliche finanzielle Zuwendungen nimmt er nicht in Anspruch.

Seinen sicheren Schlafplatz verlor der Obdachlose nach der Schließung des Betriebes. Über persönliche Kontakte hörte KSC-Vorsitzender Reginald Schulze von Ronnys Geschichte. Der Boxclub entschied, Ronny zu unterstützen. „Ich kann gar nicht sagen, was uns letztlich dazu bewogen hat, zu helfen. Uns hat jedenfalls beeindruckt, dass er sich ohne Geld vom Staat durchgeschlagen hat“, blickt Schulze zurück.

Der Verein schaffte den Wohnwagen an, der in direkter Nachbarschaft zur Sporthalle platziert wurde. Dort lebt Ronny nun. „Ich habe hier alles, was ich brauche.“ Für den Kampfsportclub übernimmt er auf Mini-Job-Basis Hausmeistertätigkeiten oder ist bei Veranstaltungen im Einsatz.

Sein Lohn wird vom KSC auf ein Konto eingezahlt, das die Diakonie für ihn führt. „Das Geld rühre ich nicht an“, betont Ronny.

Das soziale Engagement für Ronny hat dem KSC Bensheim viel Anerkennung einbracht. „Wir erhalten Lob und Schulterklopfen aus allen Richtungen“, erzählt Reginald Schulze. „Es ist eine Erfolgsstory.“

Die Hilfe für Ronny ist für den 230-Mitglieder-Verein allerdings auch eine Herausforderung, wie der KSC-Chef erläutert. Die Anschaffungskosten des Wohnwagens in Höhe von 2500 Euro stemmte der Club etwa aus eigenen Mitteln. „Wir sind ein Boxverein und die Übernahme einer solch speziellen sozialen Aufgabe gehört eigentlich nicht zu unserem Metier. Ich hätte mir allgemein mehr finanziellen Beistand von allen gesellschaftlichen Ebenen erwartet“, sagt Schulze.

Mehr Unterstützung erhofft

Die Zahl der Personen, die dem KSC bislang einen zweckgebundenen Zuschuss für Ronny zukommen ließen, ist überschaubar. „Rolf Richter spendet als Privatmann regelmäßig etwas; er und drei weitere Bensheimer Bürger waren leider die einzigen Spender“, so Reginald Schulze.

Ronny ist zurzeit sehr zufrieden mit seinem Leben. Inzwischen kann er sich sogar wieder vorstellen, in eine bürgerliche Existenz mit Job und Wohnung zurückzukehren. Neben den festen Strukturen, die ihm der KSC bietet, gibt ihm vor allem die Beziehung zu einer Frau Zuversicht und Halt.

Stolz berichtet er, seit elf Tagen trocken zu sein. „So gut ging es mir schon lange nicht mehr.“ red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 06.03.2020