Rorateamt und Abschluss-Wanderung

Bensheim.Die Kolpingsfamilie Bensheim hat den Reigen ihrer Veranstaltungen im laufenden Jahr traditionell mit der Feier des Rorateamtes in der Hospitalkirche beendet.

Ihren Namen haben die Roratemessen in der Adventszeit vom Text aus dem alttestamentarischen Buch Jesaja: „Rorate caeli desuper“, „Tauet, Himmel, von oben“. Diesen Rorate-Introitus intonierte Ulrich Kuther zu Beginn des vom Präses der Kolpingsfamilie Pfarrer Heinz Förg zelebrierten Gottesdienstes. Assistiert wurde er dabei von den „Altmessdienern“ Friedel Rolf und Ferdinand Woißyk.

Mit vielen Kerzen war in der Kirche eine besinnliche Atmosphäre zu verspüren. Gerade die Adventszeit will eigentlich erreichen, dass man sich besinnt, leise wird und auf Weihnachten vorbereitet. Wie zum Rorateamt hatten sich auch zum anschließenden gemütlichen Beisammensein viele Mitglieder im Kolpinghaus eingefunden. Margarethe und Emil Jarz sowie Brigitte und Heinz Schmidt hatten dafür die Vorbereitungen getroffen. Bei ihnen bedankte sich der Vorsitzende der Kolpingsfamilie Josef Roesch genauso wie bei allen anderen, die beim Rorateamt und im Kolpinghaus mitgewirkt hatten.

Abmarscham Sonntag um 13 Uhr

Liebgewordener Brauch ist es, dass die Kolpingsfamilie Bensheim das Jahr mit einer kleinen Wanderung und anschließender „Schluss-Einkehr“ beschließt – in diesem Jahr am Sonntag, 29. Dezember. Treffpunkt und Abmarsch ist um 13 Uhr am Parkplatz Friedhof-Mitte.

Die Idee dazu wurde übrigens laut Winfried Hensel am 29. Dezember 1979 bei der Geburtstagsfeier des damaligen Vorsitzenden der Kolpingsfamilie Karl-Heinz Roth geboren.

Auf seinen diesjährigen runden Geburtstag und seine Gesundheit werden die Kolpingschwestern und Kolpingbrüder sicherlich das eine oder andere Gläschen erheben.

Es wäre schön, wenn viele Mitglieder und Freunde der Kolpingsfamilie mitwandern würden. Wer nicht mitgehen kann, ist natürlich auch zur Einkehr in Zell willkommen. red

