Rosenkerb in Wilmshausen

Wilmshausen.Die Wilmshäuser Rosenkerb lockt alljährlich am zweiten Wochenende im Juli, diesmal vom 13. bis 15. Juli, viele Besucher in den Stadtteil.

Höhepunkte sind die Eröffnung am Samstag (13.) ab 18 Uhr mit Fass-Anstich, Freibier und dem Aufstellen des Kerwebaums. An allen Tagen wird in Wilmshausen nette Geselligkeit, interessante Live-Musik und für die kleinen Besucher eine Hüpfburg geboten. Auch in diesem Jahr gibt es wieder leckere Gerichte auf dem Dorfplatz.

Ausklang am Montag

Am Sonntag (14.) gibt es zusätzlich Kaffee und Kuchen. Montags, 15. Juli, wird ab 17 Uhr zum gemeinsamen Ausklang mit Gegrilltem eingeladen. Die Organisatoren der Rosenkerb freuen sich auf viele Besucher in Wilmshausen. red

