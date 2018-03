Rosenkerb ist der Höhepunkt im Jahreskalender

Anzeige

Weitere Aktivitäten waren die mittlerweile zur kleinen Tradition gewordene Wanderung zum Striethteichfest des befreundeten Verschönerungsvereins aus Elmshausen. Kleinere Feste zwischen den Jahren oder zur Sonnenwende runden das reichhaltige Programm des Vereins ab.

Die Rosenkerb findet in diesem Jahr vom 6. bis 9. Juli auf dem Dorfplatz in Wilmshausen statt. Für dieses Jahr wird zudem ein Helferabend in Form eines Oktoberfestes im Herbst geplant werden.

Während der Hauptversammlung wurde Heiko Moritz für über 25 Jahre aktive Mitgliedschaft im Verein geehrt. Der bekannte Kommunalpolitiker und Stadtverordnete engagierte sich bereits in jungen Jahren in der Wilmshäuser Theatergruppe und prägte die Feste und Aktivitäten des Vereins in den letzten zwei Jahrzehnten entscheidend mit.

Moritz verlässt nach über 20 Jahren den Vorstand des Kultur- und Verschönerungsvereins aus zeitlichen Gründen, bleibt dem Verein aber als ehrenamtlicher Helfer erhalten. Als Dank für seine Verdienste wurden ihm ein Weinpräsent sowie einen Gutschein überreicht. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 21.03.2018