Rosenmontags-Party der BKG

Bensheim.Bei der Rosenmontagsparty, zu der die BKG am 24. Februar ins Bensheimer Kolpinghaus einlädt, wird Stimmungsgarant Jean Diehl mit seiner Band Pink Panthers aufspielen.

Für Furore sorgte die Band bereits bei der letztjährigen Rosenmontagsparty der BKG. Die Musiker verstehen es, mit einer unvergleichbaren Spielfreude, ihr Publikum zu begeistern. Die Band freut sich riesig auf den Abend.

Mit den Sängerinnen Joelle Reiboldt und Sophie Rummer, sowie Keyboarder Dieter Kordes, Drummer Holdy Wahlig und Jean Diehl am Saxofon und Gitarre werden musikalische Hits präsentiert. Bei internationalen und deutschen Topcharts, Schlagern und altbewährten Faschingshits wird ausgelassen gefeiert und getanzt.

Für Speis und Trank ist bestens gesorgt. Auch in diesem Jahr werden wieder leckere Cocktails angeboten. Einlass ist ab 19.30 Uhr. Restkarten gibt es an der Abendkasse.

Karten gibt es bei Parfümerie Werner, ehemals Scheid, Am Marktplatz, Hauptstr.31 in Bensheim oder unter www.tillvunbensem.de.

Die Kinderfastnachtsparty findet am Fastnachtdienstag, 25. Februar, um 14.31 Uhr im Kolpinghaus statt. Hier können es die Mädchen und Jungen einmal richtig „krachen“ lassen und den Großen nacheifern, die bereits am Vorabend ausgiebig Fastnacht gefeiert haben. Mit Begeisterung können sie mit der BKG-Jugend spielen, toben und eine Polonaise tanzen. Ricarda Schneider und ihr Team stecken bereits tief in den Vorbereitungen und haben sich wieder einiges einfallen lassen.

Eltern und Großeltern können bei Kaffee und Kuchen oder einem Gläschen Sekt entspannen. Karten sind am Einlass erhältlich. Die BKG freut sich auf ihre Gäste. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 07.02.2020