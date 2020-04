Rotary-Club organisierte Konzert

Bensheim/Heppenheim.Erich Göbel, Bruno Weis und Hubert Ensinger unterhielten die Bewohner des Caritasheimes Sankt Elisabeth mit einigen musikalischen Beiträgen (wir haben berichtet). Organisiert hatte das kleine Konzert der Rotary-Club Bensheim-Heppenheim – und nicht wie berichtet der Lions-Club.

Unterhaltung in Heppenheim

Am Donnerstag (23.) dürfen sich die Bewohner im Haus Johannes in Heppenheim ab 15 Uhr über eine musikalische Abwechslung freuen. Auftreten werden unter anderem die Alphornbläserinnen vom Inner-Wheel-Club Bensheim-Lampertheim, der sich auch in Bensheim schon engagierte. Außerdem wird es in Heppenheim eine Kuchenspende geben, die der Rotary-Club finanziert. red

