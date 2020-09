Rotes Motorrad gestohlen

Bensheim.Am Montagabend wurde auf einem Parkplatz in der Dammstraße in Bensheim ein dort abgestelltes Motorrad gestohlen. Zwischen 19.15 und 21.15 Uhr machten sich Unbekannte an dem Krad der Marke Piaggio mit dem Kennzeichen „HP-Q 954“ zu schaffen. Wie es den Tätern gelang, das Motorrad zu entwenden, muss im Rahmen polizeilicher Ermittlungen geprüft werden.

Das Kriminalkommissariat 21/22 in Heppenheim ist mit dem Fall betraut und fragt: Wer hat in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann Hinweise auf den Verbleib des roten Krads geben? pol

