Rückblick auf aktives Jahr

Bensheim.Bei seiner Jahresauftaktsitzung blickte der Ortsverband Bensheim des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) auf ein aktives und erfolgreiches Jahr zurück. DGB-Ortsverbandsvorsitzender Günter Schmidl (IG Metall) dankte allen Vorstandsmitgliedern und dem Regionssekretär Horst Raupp (Darmstadt) für die gute, kollegiale und freundschaftliche Zusammenarbeit.

Schmidl erinnerte an die kreative Straßenaktion des DGB in der Fußgängerzone für bezahlbares Wohnen, an die Straßenaktion für ein soziales und demokratisches Europa, den gut besuchten Film- und Diskussionsabend zu Gesundheit und Pflege, das Gespräch mit Bürgermeister Rolf Richter zu aktuellen kommunalpolitischen Themen und die frühmorgendlichen Verteilaktionen vor den Bahnhöfen in Bensheim und Auerbach im Rahmen der bundesweiten DGB-Aktionswoche für die Stärkung der Tarifbindung.

Horst Raupp würdigte die engagierte gewerkschaftliche Arbeit: „Der DGB Bensheim setzt sich aktiv ein für gute Arbeit und gute Löhne, für Demokratie, Solidarität und sozialen Zusammenhalt.“ red

