Rückblick und Projekte 2019

Bensheim.Der städtische Haushalt ist Thema der letzten Zusammenkunft der Bensheimer Christdemokraten in diesem Jahr am heutigen Dienstag (18.).

Bei den darin enthaltenen Maßnahmen führt die CDU die Ergänzung von zusätzlichen Geräten auf den Spielplätzen in der Innenstadt, hier insbesondere am Wambolter Hof im Bereich der Stadtbibliothek, an. Zur Umsetzung der Ergebnisse der „Zukunftswerkstatt Innenstadtdialog“ gehört auch die Umgestaltung und Attraktivierung des Bereichs am Nibelungenbrunnen in der oberen Hauptstraße. „Die Beratungen des Bürgernetzwerks verfolgen wir mit Interesse. Mit den Vorschlägen wird sich die CDU im nächsten Jahr beschäftigen“, sagt Stadtverordneter Tobias Heinz.

Umbau im Parktheater

Der geplante behindertengerechte Umbau und die Erneuerung der Tonanlage im Parktheater sind Maßnahmen für die Verbesserung und Erhalt des bestehenden kulturellen Angebotes in der Innenstadt. Für das Nachbargrundstück zum Parktheater gibt es aktuell – wie berichtet – mehrere Bieter für das Hoffart-Gelände, dieses soll verkauft und bebaut werden. „Auf Initiative der Christdemokraten hat die Koalition den Magistrat beauftragt, eine Konzeption zur Neuordnung des Umfeldes von Parktheater und Bürgerhaus zu erarbeiten“, erklärt CDU-Stadtverordneter Carmelo Torre.

Als letzten Punkt nennen die Mitglieder der Union die Beleuchtung im Umfeld des Bahnhofs. Diese soll durch zusätzliche Leuchtenstandorte verbessert werden, um das Sicherheitsgefühl zu erhöhen. Der Haupt- und Finanzausschuss hat die zusätzlichen Mittel freigegeben.

Die Mitglieder der CDU-Fraktion kommen am heutigen Dienstag (18.), um 19 Uhr, im Hotel/Restaurant Felix in Bensheim zu ihrer Weihnachtsfeier zusammen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 18.12.2018