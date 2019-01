Auerbach.Rückenschmerzen sind die häufigsten orthopädischen Beschwerden in der deutschen Bevölkerung. Jeder ist im Laufe seines Lebens mehr oder weniger davon betroffen. Obwohl dieses Krankheitsbild sehr komplex ist, können wenige, aber hochwirksame Grundlagen zur Linderung verhelfen.

Martin Matyk eröffnet in seinem Vortrag auf einfache Art und Weise die komplexe Entwicklung und den richtigen Umgang mit Rückenbeschwerden. Matyk ist Sportwissenschaftler, Personaltrainer und ehemaliger Vize-Europameister im Inline-Speedskating. Zu seinen Spezialgebieten gehören Rückenschmerzen und Depressionen. Der Vortrag findet am Sonntag, 27. Januar, 19 Uhr, im Auerbacher Bahnhof im Hope-Center statt. Der Vortrag ist kostenfrei. Wer nicht nur die Theorie verstehen will, sondern auch ganz praktisch seine Rückenschmerzen loswerden möchte, kann an zwölf praktischen Trainingseinheiten teilnehmen, die im Anschluss an den Vortrag angeboten werden.

Weitere Informationen zum Vortrag und Training: Telefon 06251/8692831, bensheim@hope-center.eu oder facebook.com/hopecenterbensheim. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 21.01.2019