Rückentraining bei der TSV Auerbach

Auerbach.Eine neue Kursrunde „Gutes für den Rücken“ startet am morgigen Dienstag (18.). Aktiv gegen Rückenschmerzen durch langes Sitzen bietet die Abteilung Turnen- und Gesundheitssport der TSV Auerbach eine neue Einheit „Gutes für den Rücken“ an.

Am Dienstag Schnupperstunde

Eine Schnupperstunde findet am Dienstag von 18.30 bis 19.30 Uhr im Bürgerhaus Kronepark in Auerbach statt. Matte ist mitzubringen. Dieses Angebot geht über zehn Stunden. Es wird eine Kursgebühr erhoben.

Anmeldungen für den Rücken-Kurs der TSV Auerbach kann man an die Geschäftsstelle unter der Telefonnummer 06251/74646 oder per Mail an tsv-turnen@web.de richten. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 17.08.2020