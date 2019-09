Rückhaltebecken könnte die Lösung sein

Zell.Im Sommer war es wieder soweit: Mitte Mai war der Meerbach nach längerem Starkregen an einigen Stellen über die Ufer getreten. Wie auch sonst im Leben trifft es die Schwächsten zuerst, nämlich genau jene Bereiche, an denen der Bach einen schmalen Querschnitt zeigt und es für die Wassermenge bei überdurchschnittlichen Niederschlägen richtig eng wird.

Schutz vor Überflutungen

Nach der Ortsbeiratssitzung Ende Juni stand das Thema Hochwasserschutz auch bei der diesjährigen Stadtteiltour ganz oben auf der Agenda. Der Rundgang mit Ortsvorsteher Hans-Peter Ott und zahlreichen interessierten Gästen führte nicht nur an der örtlichen Wasserader entlang, sondern endete auch mit der Präsentation einer aktuellen Studie, die von der Stadt Bensheim beauftragt wurde. Darin geht es um potenzielle bauliche Lösungen, um das Risiko aktiv zu reduzieren.

Die Firma BGS Wasser in Darmstadt erarbeitet wasserwirtschaftliche Maßnahmen, die sowohl dem Gewässerschutz dienen, die Umwelt schonen und einen bestmöglichen Schutz vor Überflutungen bieten sollen. Geschäftsführer Thomas Kraus skizzierte im Dorfgemeinschaftshaus die bisherigen Ergebnisse der Pilotstudie, die dereinst in einem räumlich integrierten Konzept aufgehen soll.

In Zell betonte Kraus den prozessualen Status der Untersuchung, die aber schon jetzt nützliche Daten liefere. Dabei geht es zuvorderst darum, welche Bereiche im Einzugsgebiet des Meerbachs im flächigen Großraum zwischen Schannenbach und Bensheim von einem Hochwasser betroffen wären – und was man zum Schutz der angrenzenden Siedlungen unternehmen könnte. Dazu wurden unterschiedliche Regen-Ereignisse ausgewertet, die zusammen mit den Wassertiefen und Fließwegen des Bachs in eine detaillierte Hochwasser-Karte eingeflossen sind.

Aktueller Spitzenreiter auf der Liste der Gegenmaßnahmen ist ein Rückhaltebecken auf Gronauer Gemarkung. Also in einem frühen Bereich, wo das Wasser von Osten kommend die Hänge hinab fließt. Eine solche Idee hatte im Sommer auch der Gronauer Ortsvorsteher als sinnvoll kommentiert.

Das Prinzip: Bei starkem Regen sammelt sich das Wasser in einem Speicher, von wo es kontrolliert in den Bachlauf abfließen kann. Und zwar genau so viel, wie der Querschnitt verkraften kann. Das Becken müsste nach Angaben von Thomas Kraus rund 50 000 Kubikmeter Fassungsvermögen aufweisen. Auch Erster Stadtrat Helmut Sachwitz betonte in Zell: Was man oben verzögert, sorgt weiter unten nicht für Probleme.

Ausbaggern nicht sinnvoll

Kraus weist darauf hin, dass die sogenannten Extremereignisse in den vergangenen Jahren spürbar zugenommen haben. Keiner wüsste, wie sich solche Wetterkapriolen in den kommenden Jahren entwickeln, überflutete Straßen und vollgelaufene Keller seien bereits in der Vergangenheit häufiger vorgekommen. Das Modell soll die Risikobereiche markieren und zudem als Datengrundlage für potenzielle bauliche Vorhaben dienen.

Ein Ausbaggern des Meerbachs, wie es bei der Stadtteiltour erneut vorgeschlagen wurde, wird von Experten kritisch kommentiert. In der Vergangenheit wurden wiederholt der hohe Kostenaufwand und die Auflagen des Naturschutzes als Argumente angeführt. Bei einer solchen Maßnahme hätten auch die Untere Naturschutz- sowie die Wasserschutzbehörde und der Gewässerverband Bergstraße ein Wörtchen mitzureden.

Allerdings würde sich durch die Entfernung von Sand und Pflanzen, ebenso wie durch eine Eintiefung des Fließgewässers, die Hochwassergefahr wegen des rascheren Ablaufs weiter flussabwärts noch verschärfen. Helmut Sachwitz erklärt, dass ein mäandernder, naturnaher Meerbach die bessere Lösung sei. Ein Ausbaggern von Schlemmsand, wie er im Bereich Zell vorkommt, führe kaum zu einem nennenswerten Effekt, da sich das Pegelniveau auf diese Weise nur minimal senken lasse. Auch Sachwitz hält ein Rückhaltebecken für die bessere Lösung.

Gestartet war der Rundgang nach einer Bürgersprechstunde mit Bürgermeister Rolf Richter in der neu eingerichteten Manlay-Stubb im Alten Rathaus. Am Hambacher Weg wurde die aktuelle Baumaßnahme der GGEW AG besichtigt. Dort wird die Druckerhöhungsanlage erneuert, die den Hochbehälter Zell mit Wasser versorgt. Das Stationsgebäude der neuen Anlage wurde bereits Ende Juli neben der bereits bestehenden Trafostation aufgestellt. Im nächsten Bauabschnitt wird die Station an das vorhandene Wasserversorgungsnetz angeschlossen. Dafür wird bis zur Gronauer Straße eine neue Wasserleitung verlegt.

Vollsperrung und Baulärm

Der Einbau der neuen Wasserleitung in das bestehende Rohrsystem erfolgt in der heutigen Nacht von Samstag auf Sonntag. Zusätzlich zur Vollsperrung der Gronauer Straße zwischen den Hausnummern 134 und 136 könne es auch zu lauterem Baulärm kommen, hieß es vor Ort.

In den Morgenstunden soll die Maßnahme abgeschlossen sein. Eine zeitweise Unterbrechung der Wasserversorgung sei nicht zu vermeiden.

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 21.09.2019