Anzeige

Bensheim.Der kommunale Seniorenbeirat (KSB) der Stadt Bensheim unter Leitung von Dieter Seiche war in seiner Sitzung zu Gast im Alten- und Pflegeheim der Arbeiterwohlfahrt in der Eifelstraße. In der kurz gefassten Tagesordnung besprach man unter anderem das Thema Verkehrssicherheit in der Innenstadt, in der nicht nur rücksichtsvolle Verkehrsteilnehmer unterwegs sind.

So gefährden immer wieder Radfahrer Passanten in der Fußgängerzone, die einfach nicht einsehen möchten, dass man hier eigentlich absteigen und das Rad schieben sollte, heißt es in der Pressemitteilung aus dem Seniorenbeirat. Ein Thema, dem sich schon die Sicherheitskommission der Stadt Bensheim widmete und das sich nicht „von heute auf morgen bessern wird“, befürchtet Waltraud Ottiger, die der Sicherheitskommission angehört.

Man könne dieser heiklen Situation nur durch mehr Präsenz der Bensheimer Ordnungshüter mit den entsprechenden Mahnworten entgegentreten.