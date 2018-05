Rückzug als Vorsitzende nach 26 Jahren

Anzeige

Heiko Moritz danke der ehemaligen Vorsitzenden für ihren langjährigen Einsatz für den Ortsbezirk, vor allem für die Organisation der zahlreichen Veranstaltungen wie das Sommerfest im Juni und die Nikolausfeier im Dezember. Renate Moritz war als Ortsvorsteherin tätig und lange Jahre Ortsbeirätin. Von der Stadt Bensheim wurde sie 2016 zur Ehrenortsbeirätin ernannt. Highlights in Wilmshausen sind das immer wiederkehrende Schlachtfest der SPD sowie die Ausrichtung von Parteitagen im Gemeinschaftshaus. Jährlich am 3. Oktober findet ein Ausflug oder eine Wanderung in die Umgebung statt.

Heiko Moritz gab einen Ausblick auf die Veranstaltungen im laufenden Jahr. So wird das Dorfplatzfest am 16. Juni stattfinden, hierzu sind alle Bürger aus Wilmshausen und der Umgebung eingeladen.

Weiter wurden bei der Mitgliederversammlung die Aktivitäten des Ortsbeirates besprochen. Die stellvertretende Ortsvorsteherin Kerstin Müller (SPD) gab einen Bericht über den geplanten Neubau der Grillhütte auf dem Dorfplatz. Hier fragten sich die Mitglieder der SPD Wilmshausen, wie die Eigenleistung des Ortsbeirates aussehen soll. Auch Äußerungen von Erstem Stadtrat Helmut Sachwitz wurden kritisiert, der frühere Ortsbeirat wäre nicht aktiv geworden.

Dies wurde von den verantwortlichen Ortsbeiräten entschieden zurückgewiesen. Der damalige Ortsvorsteher Heiko Moritz und die Ortsbeiräte hätten immer wieder gefordert, dass die Stadt auf dem Dorfplatz tätig wird. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 04.05.2018