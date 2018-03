Anzeige

Bensheim.Mit dem Ruf-Taxi-Konzept der Stadt Bensheim befasste sich die Stadtverordnetenfraktion der Wählergemeinschaft Bürger für Bensheim (BfB). Die Fraktion begrüßt, dass Stadtrat Andreas Born (BfB) alle Fraktionen wegen Ideen und Vorschläge zu diesem Konzept angeschrieben hat.

Bereits beim Konzept für die Buslinien wurden alle Fraktionen eingebunden und um Vorschläge gebeten. Dabei waren zahlreiche Vorschläge eingegangen. Einige der Vorschläge, auch von der SPD-Fraktion, wurden von der Koalition aus CDU, GLB und BfB zur Prüfung übernommen, meint Stadtverordneter Franz Apfel.

Seine Fraktion schlägt vor, den Takt bei den Ruf-Taxen auf 30 Minuten zu halbieren und bei dem Planungsbüro „plan!mobil“ ein darauf aufbauendes Konzept in Auftrag zu geben, um zu erfahren, in welcher Höhe dann zusätzliche Kosten anfallen. Mit einer Halbierung des Taktes würde die Anbindung der Stadtteile verbessert, was auch für viele Jugendliche in den Abendstunden mehr Flexibilität gibt, so Stadtverordnete Dr. Ulrike Vogt-Saggau. red