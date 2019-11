Ruhe vor dem Sturm: Die Buden stehen schon

Bensheim.Noch herrscht Ruhe am Bensheimer Marktplatz, die bereits aufgestellten Buden künden jedoch schon vom nächsten Großereignis, das für Betrieb in der Innenstadt sorgen wird. Am Donnerstag, 28. November, wird der Weihnachtsmarkt um 17.30 Uhr mit der Illumination des großen Weihnachtsbaums eröffnet. Geöffnet ist das Budendorf vom 28. November bis zum 22. Dezember täglich von 11.30 bis 20 Uhr, freitags und samstags bis 21 Uhr. Beim Weihnachtsmarkt präsentieren 80 Künstler und Kunstschaffende in den schmucken Holzhäuschen ihre Werke und Produkte. red/Bild: Funck

