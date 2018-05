Rund um den Bruchsee

Anzeige

Bensheim.Wenn die Sonne lacht, einen Spaziergang um den Heppenheimer Bruchsee zu machen, das weckt durchaus Urlaubsgefühle. Üppig ist die Natur gerade jetzt im Frühling, die dichte Uferbepflanzung bietet schattige Wege und romantische Ausblicke auf das Wasser. Enten schnattern und in den Büschen zwitschert es fröhlich, so dass den Spaziergängern ein Lächeln auf die Gesichter gezaubert wird.

So ging es auch 27 Senioren des Odenwaldklubs (OWK) Auerbach und Gästen, die nicht nur in der Stube hocken wollen. Mit und ohne Rollator machten sie sich per Linienbus auf nach Heppenheim und genossen den Weg entlang des Bruchsees. „Wer rastet, der rostet“, sagten sich die Teilnehmer und ignorierten für eine Weile die Malaisen, die sie sonst plagen. Ziel des Ausflugs war der Vogelpark am Südufer des Bruchsees. Im gemütlichen Biergarten der Gaststätte gab es an der vorbereiteten Tafel Kaffee, Kuchen oder auch Kochkäse.

Und die Senioren, von denen viele allein leben, freuten sich über die Gelegenheit, miteinander zu reden und zu lachen, eingerahmt von der idyllischen Landschaft des Vogelparks.