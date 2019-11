Rund um Schloss Lichtenberg gewandert

Bensheim.Startpunkt für die Oktober-Tour der SSG Outdoor-Abteilung „Wandern für Aktive“ war der Parkplatz Heidekopf bei Groß-Bieberau. Bei kühlen herbstlichen Temperaturen gingen 15 Wanderfreunde Richtung Lichtenberg. Bevor die Gruppe bei dem gleichnamigen Schloss ankam, machten sie sich zuerst hoch zum Wehrturm, der auf einer Granitkuppel rund 400 Meter westlich vom Schloss erbaut wurde. Leider war die Tür verschlossen, so dass man die Aussicht von diesem 15 Meter hohen Turm nur von unten genießen konnte. Aber auch von hier war der Blick nach Reinheim, Groß-Umstadt und zum markanten Otzberg großartig.

Prächtiger Renaissancebau

Kurze Zeit später bestaunten alle den prächtigen Renaissancebau, das Schloss Lichtenberg. Beim Aufstieg über den Dillberg wurde es den Wanderer noch mal warm und durch den Wald marschierten sie zur verdienten Mittagsrast zur Schutzhütte Wildfrauenstein.

Gestärkt von der Rucksackverpflegung ging es abwärts durch Groß-Bieberau und an der Gersprenz auf einem schönen Wiesenweg entlang bis nach Reinheim. Von hier führte der Wanderweg S1 die Wanderer in leichter Steigung hoch über die Ernst-Ludwig-Höhe.

Es ergab sich nochmals ein herrlicher Blick auf die „Reinheimer Bucht“ sowie das Schloss Lichtenberg. Auf einem aussichtsreichen Waldrandweg ging es über den Galgenberg, auf dem im Jahr 1593 der Reinheimer Galgen stand, zum Ausgangspunkt der Wanderung. Alle bedankten sich beim Wanderführer für die schön vorbereitete 22 Kilometer- Rundtour.

Für die November-Tour am Sonntag, 24. November, ist der Treffpunkt um 8.50 Uhr in Bensheim am tegut-Parkplatz zur Bildung einer Fahrgemeinschaft oder in Heppenheim 9 Uhr am Friedhofparkplatz Eckweg (hinter der ehemaligen Psychiatrie). Die Fahrt geht nach Bonsweiher zum Wanderparkplatz Ebertsklingen. Ab hier ist eine Rundtour mit Rucksackverpflegung und Schlussrast auf der Juhöhe geplant. Gehzeit ca 5,5 Stunden, Gäste sind willkommen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 13.11.2019