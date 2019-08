Rundflug übers Riesengebirge

Bensheim.Eine Delegation der Stadt Bensheim und des deutsch-tschechischen Freundschaftskreises besuchte kürzlich die Partnerstadt Hostinné.

Der Delegation gehörten Bürgermeister Rolf Richter, Stadtverordnetenvorsteherin Christine Deppert, Stadtrat Oliver Roeder, die Vorsitzende Carola Heimann und Mitglieder des Vorstandes des deutsch-tschechischen Freundschaftskreises an.

Die tschechischen Gastgeber, an der Spitze Bürgermeisterin Dagmar Sahánková, hatten keine Mühe gescheut, den Besuchern aus Bensheim schöne und erlebnisreiche Tage zu bieten. Bei der Anreise nach Tschechien wurde bereits das sehenswerte Kloster Kladruby besichtigt. Die Unterbringung erfolgte dann in einem Hotel in Vrchlabi (ehemals Hohenelbe).

Empfang im Rathaus

Noch am Anreisetag begrüßte der tschechisch-deutsche Freundeskreis im Garten der Grundschule die deutschen Gäste. Nach dem Auftritt der Gruppe Flauto Dolce der Kunst-grundschule war es ein herzlicher Empfang der Mitglieder des dortigen Freundeskreises, an dem auch die Bürgermeisterin und Stadträte der Partnerstadt teilnahmen. Ein Steh-bankett mit Grillspezialitäten war für die Gäste angerichtet.

Der nächste Tag begann mit einem offiziellen Empfang im Rathaus von Hostinné, wobei auch die städtischen Gastgeschenke übergeben wurden. Es folgte ein Rundgang durch die Stadt, der die positive Entwicklung der Partnerstadt in den letzten Jahren zeigte. Besonders wurden dieses Mal neue Wohngebiete und die Poliklinik besucht.

Der Nachmittag galt einem Aussichtsflug vom Flugplatz Vrchlabi, bei dem sich die Schönheit des Riesengebirges und auch der Partnerstadt aus anderer Perspektive zeigte. Am Samstag nahm die Delegation an der Eröffnung des Porciunkulefestes, des größten Volksfestes der Partnerstadt, teil, wobei die Bensheimer Gäste ganz besonders herzlich begrüßt wurden. Später brachen einige Teilnehmer zu einer Wanderung zur Elbquelle auf, die bekanntlich im Riesengebirge entspringt.

Am Abend erfolgte die offizielle Verabschiedung der Bensheimer Gäste im Rathaus. Insgesamt war es ein gelungener Besuch der tschechischen Partnerstadt Hostinné, bei dem die guten Kontakte zur Stadt und dem dortigen Freundeskreis gefestigt und neue Vorschläge für weitere Begegnungen angesprochen wurden. mz

