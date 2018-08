Rundgang auf dem Euler-Gelände

Bensheim.Auf dem Areal der ehemaligen Papierfabrik Euler entsteht bekanntlich in mehreren Abschnitten ein neues Wohngebiet. Bei einem Ortstermin am heutigen Dienstag (21.) werden die CDU-Stadtverordneten mit Vertretern des Projektentwicklers von bpd den aktuellen Stand des Vorhabens besichtigen und sich informieren.

„Verschiedene Gebäude bilden eine moderne Siedlung, die innenstadtnah liegt und auch altersgerechte Wohnansprüche berücksichtigt“, sagt Stadtverordneter Tobias Heinz. „Nicht zuletzt Familien mit Kindern haben hier ein neues Zuhause in zentraler Lage in Bensheim gefunden.“

Beim nächsten Bauabschnitt steht der freigelegte Meerbach im Mittelpunkt. Um den Wasserlauf entstehen begrünte Bereiche, Bäume und Sträucher werden angelegt, öffentliche Wege werden durch die Siedlung geführt. Unter anderem wird der Mönchbachweg als Verbindung zur Heidelberger Straße wiederhergestellt. Fußgänger und Radfahrer können diesen nutzen, der vom motorisierten Verkehr freigehalten wird.

Auch die Friedhofstraße wird erneuert. In Höhe der Kollergangstraße ist ein Fußgängerüberweg vorgesehen. Eine zusätzliche Bushaltestelle wird je Fahrtrichtung Richtung Zell und Gronau eingerichtet. Die dringend benötigten öffentlichen Parkplätze würden am Straßenrand angeordnet. Auch hier werden an geeigneten Orten Bäume gepflanzt und Flächen begrünt. „Die CDU setzt sich dafür ein, die denkmalgeschützten Metzendorf-Häuser im ehemaligen Gebiet der Papierfabrik zu erhalten“, sagt Fraktionschef Markus Woißyk. „Das ist uns sehr wichtig und ein großes Anliegen. Nun soll das Sanierungskonzept umgesetzt werden, das im modernen Wohngebiet an die historische Vergangenheit der Papierfabrik in Bensheim erinnern soll.“

Die Besichtigung des neuen Quartiers mit Vertretern des Projektentwicklers ist für den heutigen Dienstag (21.), um 19 Uhr, geplant. Treffpunkt wird an der Ecke Friedhof-/Hemsbergstraße sein. Die CDU-Fraktion lädt interessierte Bürger zur Teilnahme an dem Rundgang ein. red

