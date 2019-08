Rundgang der FDP durch die Innenstadt

Bensheim.Ihren protokollierten Stadtrundgang führen FDP-Mandatsträger und Vorstandsmitglieder am Dienstag (13.) durch. Dabei nehmen sie positive und negative Entwicklungen in der Innenstadt auf.

Die Freidemokraten starten um 18.30 Uhr an der Ecke Friedhof- und Hemsbergstraße. Von dort geht es am Neubaugebiet auf dem ehemaligen Eulergelände an der Friedhofstraße vorbei, den Mönchbachweg entlang Richtung Heidelberger Straße und Fußgängerzone und dann durch die Kerninnenstadt.

Ab 19:45 Uhr schließt sich eine Vorstands- und Fraktionssitzung im Walderdorffer Hof an, in welcher sowohl der Stadtrundgang als auch die neuen Entwicklungen zum Haus am Markt und das Thema ersatzlose Abschaffung der Straßenbeiträge beraten werden. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 12.08.2019