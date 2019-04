Rundgang durch den Niederwald

Bensheim.Zu einer Exkursion in den Niederwald lädt die Wählergemeinschaft Bürger für Bensheim (BfB) ein. Der Rundgang startet am Freitag (10.) um 15.30 Uhr am Anglerheim am Niederwaldsee und ist der Ersatztermin für den wegen Sturmwarnung ausgefallenen Termin im März.

Der Rundweg von knapp drei Kilometern dauert zwei bis zweieinhalb Stunden. Für die Wanderung wird festes Schuhwerk empfohlen. „Für den Rundweg konnten wir den zuständigen Revierförster Dirk Ruis-Eckhardt gewinnen, informiert BfB-Sprecherin Ulrike Vogt-Saggau.

Die Trockenheit insbesondere des vergangenen Sommers und neue Krankheiten machen dem Niederwald bei Fehlheim zu schaffen. Aus diesem Grunde werden umfangreiche Waldpflegemaßnahmen erforderlich, die auf den ersten Blick nicht immer nachvollziehbar sind und auf Kritik stießen. „Vor Ort wollen wir uns die Maßnahmen vom Revierförster erläutern lassen“, darauf weist Stadtverordneter Franz Apfel hin.

Der Niederwald ist für viele Bürger eine Oase der Erholung. Durch das neue Baugebiet in Fehlheim werde die Bedeutung des Niederwaldes als Naherholung weiter an Bedeutung gewinnen, so die BfB. Bei dem Rundgang geht es an einer neu entstehenden Eichenpflanzung vorbei. Ebenfalls wird eine Durchforstung vom Dezember/Januar und die bisher bereits aus der Waldbewirtschaftung herausgenommene Fläche von 1,1 Hektar angesehen. Dort wird auch die dickste Eiche des Bensheimer Stadtwaldes mit ihrer Bedeutung für viele verschiedene Käferarten thematisiert.

Vertreter der Naturschutzverbände und interessierte Bürger sind zu dem Rundgang eingeladen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 29.04.2019