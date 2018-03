Anzeige

Bensheim.Zu einem Weinbergrundgang mit Weinprobe konnte die Wählergemeinschaft Bürger für Bensheim (BfB) Christa Guth gewinnen. Die Veranstaltung findet am Freitag, 15. Juni um 17 Uhr statt. Treffpunkt ist am Ende der Hemsbergstraße/Ecke Altengaßweg. Von dort geht es mit Christa Guth in die Weinberge.

Mit Weinprobe

Auf der Tour werden sechs Weine vorgestellt, außerdem gibt es Brezeln oder Brötchen. Bei dieser Gelegenheit wird vor Ort die geplante Flurbereinigung am Hemsberg betrachtet, informiert BfB-Vorstandsmitglied Helmut Reuter.

Interessierte Bürger sind zu der Veranstaltung eingeladen. Es wird ein Unkostenbeitrag erhoben. red