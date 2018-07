Anzeige

Bensheim.Zu einem Rundgang durch die Innenstadt mit Schwerpunkt Straßenverkehrsführung trifft sich die Fraktion der Grünen Liste Bensheim (GLB) am Dienstag (24.) mit dem Verkehrsdezernenten Andreas Born. Gemeinsam sollen die Stellen, die immer wieder in der Kritik stehen, abgegangen und bewertet werden. Gerade bei Konfliktstellen von Auto mit Radverkehr oder Fußgänger mit Radverkehr wollen die Grünen nach Verbesserungen suchen. Treffpunkt ist um 19 Uhr vor dem Parktheater. Gäste sind willkommen

Dies betrifft beispielsweise die Rad- und Fußgängerströme aus der Fehlheimer Straße am Parktheater vorbei in die Innenstadt. Auch die Promenadenstraße mit den Tiefgaragenaus- und -einfahrten, der Bahnhofsvorplatz mit dem zukünftigen Fahrradparkhaus, die Fußgängerzone, die Straße am Rinnentor und der Verkehr über den Ritterplatz sind Thema beim Rundgang.

In der Stadtverordnetenversammlung wurde ein neuer Verkehrsentwicklungsplan bereits beschlossen. Er soll die zukünftigen Verkehrsströme aufzeigen und Planungsgrundlagen für gute Verkehrslenkungen anbieten. „Hier wollen wir als Grüne auf das Gelingen der Verkehrswende achten“, sagt GLB-Stadtverordneter Hanns-Christian Wüstner. red