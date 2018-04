Anzeige

Bensheim.Der Freundeskreis Amersham fährt am Samstag, 21. April, in die Wein- und Festspielstadt Oppenheim. Bis Freitag (6.) kann man sich für den Ausflug anmelden – per Mail an fk-ba-anmeldungen@online.de oder telefonisch unter 06251/848601. Fragen zur Exkursion können hier gestellt werden.

In der Stauferzeit war Oppenheim durch seine Reichsburg und die dort ansässigen Burgmannen bedeutsam. Im Jahr 1225 wurde Oppenheims unter Friedrich II. zur freien Reichsstadt erhoben. Reichsstadt war Oppenheim jedoch nur im 13. Jahrhundert. Im 14. Jahrhundert wurde die Stadt an Kurmainz verpfändet, ab 1398 gehörte sie zum Territorium der Kurpfalz. 1688 kam es zur Eroberung durch französische Truppen im Zuge des Pfälzer Erbfolgekriegs.

Am 31. Mai 1689 wurde die Burg Landskrone und die Stadt durch die Franzosen unter General Melac zerstört Im März 1945 gelang es amerikanischen Truppen, bei Oppenheim einen Übergang über den Rhein herzustellen und zu halten.