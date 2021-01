Rundschreiben verärgert viele Kita-Eltern

Bensheim.Im Lockdown wird die Betreuungssituation in Kitas immer mehr zu einem Streitthema – nicht nur zwischen Ministerpräsidenten und der Bundeskanzlerin, sondern auch vor Ort. In Hessen haben die Kindertagesstätten bekanntlich nicht geschlossen. Stattdessen wurde und wird an die Eltern appelliert, ihren Nachwuchs, wenn irgend möglich, zu Hause zu lassen.

Das funktioniert mal mehr, mal weniger gut und ist naturgemäß immer von der individuellen Situation abhängig. In Bensheim gingen in der vergangenen Woche nach Angaben des Eigenbetriebs 820 Kinder in eine der 29 Einrichtungen. Das entspricht einer Belegungsquote von 45 Prozent. Zu Beginn des Jahres lag die Quote noch bei 36 Prozent, in der Woche vor Weihnachten bei zwölf Prozent. Damals waren es nur 210 Jungs und Mädchen, was aber auch daran lag, dass viele Kitas bereits geschlossen waren oder – wie in Fehlheim – wegen Corona-Quarantäne nicht besucht werden durften.

Tendenz steigend

Die Tendenz ist dennoch eindeutig, und im Rathaus geht man davon aus, dass eher mehr als weniger Kinder in den nächsten Wochen ihren Betreuungsplatz in Anspruch nehmen werden. Das könnte das Konfliktpotenzial weiter erhöhen. Ab dem 1. Februar soll zumindest für die städtischen Kitas deshalb eine neue Regelung in Kraft treten. Bürgermeisterin Christine Klein informierte darüber die Eltern in einem Rundschreiben.

„In den vergangenen Wochen sind die Familien mit der Entscheidung, die Kinder in Betreuung zu geben, sehr sorgsam umgegangen. Nur so konnte in den Kindertagesstätten im Rahmen der Vorgaben die Betreuung gewährleistet werden. Inzwischen ist die Zahl der zu betreuenden Kinder bedauerlicherweise angestiegen, und wir nehmen die Signale aus der Elternschaft wahr, dass in den nächsten Wochen steigende Betreuungsbedarfe zu erwarten sind“, heißt es darin.

Gleichzeitig wolle man allen Kindern, die einen dringenden Betreuungsbedarf haben, ein verlässliches Mindestangebot unterbreiten. In der Praxis bedeutet das: Ab dem Monatswechsel müssen die Eltern zwei Tage in der Woche verbindlich festlegen, an denen ihr Kind in die Kita gehen darf – entweder montags und dienstags oder mittwochs und donnerstags. Freitags haben die Betreuungseinrichtungen der Stadt momentan geschlossen. „Für alle Kinder besteht an den beiden Tagen jeweils von 7.30 Uhr bis 16 Uhr ein Betreuungsangebot“, schreibt Klein.

Gleichzeitig bittet sie die Eltern, die Erhöhung der Kinderkrankentage zu nutzen, um die Kinder zu Hause zu betreuen. „Uns ist bewusst, dass die Pandemie Ihnen und Ihren Familien viel abverlangt und weiterhin auch viel zumutet. Um den Kita-Betrieb überhaupt noch aufrechterhalten zu können, sind die beschriebenen Einschränkungen allerdings unumgänglich – hierfür bitten wir um Ihr Verständnis“, betont die Rathauschefin.

Die Entscheidung sei auch im Hinblick auf die Fürsorgepflicht und den Schutz gegenüber den Mitarbeitern in den Kitas getroffen worden. Auch die Stadt sei angehalten, das Infektionsrisiko zu minimieren und Kontakte zu reduzieren.

Die geänderten Vorgaben wurden nicht von allen Eltern – vorsichtig formuliert – mit Begeisterung aufgenommen. Wobei es schwierig werden dürfte, eine Lösung zu finden, die den Bedürfnissen aller Beteiligten Rechnung trägt. Das Land Hessen hat mit seiner Regelung die Probleme in die Kommunen verlagert, die jetzt Schwierigkeiten haben, die Belange der Eltern, die Eindämmung des Infektionsgeschehens und den Schutz der Mitarbeiter unter einen Hut zu bringen. Nicht zuletzt lässt eine Studie der Krankenkasse AOK den Schluss zu, dass Beschäftigte in Kinderbetreuungs- und Kindererziehungsberufen von März bis Oktober am häufigsten in Zusammenhang mit Corona krankgeschrieben waren.

Dringender Betreuungsbedarf

In diesem Spannungsfeld bewegt sich nun auch die Diskussion in Bensheim mit Ärger und Belastungen auf beiden Seiten. Ob die neuen Vorgaben zu einer Entspannung führen, darf bezweifelt werden. Die Rückmeldungen verärgerter Eltern führten am Montag zwar nicht zu einer Kehrtwende. Man wolle aber in dieser Woche eine Bedarfsabfrage vornehmen und die Familien bitten, die einen „dringenden Betreuungsbedarf von mehr als zwei Tagen benötigen“, diesen bis zum Mittwoch bei der jeweiligen Kita-Leitung anzumelden und zu begründen, teilte das Rathaus auf Nachfrage mit.

Inwieweit dieser dann berücksichtigt werden kann, sei abhängig von der Zahl der Anmeldungen und der zur Verfügung stehenden Plätze. „Ziel ist es, die Betreuungszeiten fair und gerecht auf die Familien zu verteilen, die dringend Betreuung benötigen“, betonte Bürgermeisterin Christine Klein.

Was nach Auskunft der Verwaltung aber Bestand hat: Laut einem Magistratsbeschluss werden Gebühren für nicht erbrachte Betreuungsleistungen nicht angefordert. Sprich: Wer sein Kind nicht schickt, muss auch nichts zahlen.

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 26.01.2021