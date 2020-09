Rundwanderung zum Hochstädter Haus

Bensheim.Nach langer Pause ist die Gruppe „Draußen mit Kindern“ der SSG-Outdoor-Abteilung wieder zu einer gemeinsamen Familien-Wanderung aufgebrochen.

Auf schönen Wegen ging es vom Schönberger Sportplatz aus vorbei am Fuchstrail Richtung Hochstädten. Nach einer Stärkung im Hochstädter-Haus führte der Weg durch das Fürstenlager zurück zum Ausgangspunkt. Die Wanderung wurde im Familienverbund durchgeführt, um den aktuellen Corona-Regeln zu genügen. Die nächste Tour der Gruppe „Draußen mit Kindern“ findet am Sonntag, 27. September statt. Es geht durch die Wolfsschlucht in Zwingenberg am Neckar.

Weitere Informationen bei Sascha Beckmann (info@outdoor.ssg-bensheim.de)und auf der Homepage. Gäste sind wie immer willkommen. red/Bild: SSG

