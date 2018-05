Saalfelder Vocalisten zu Gast

Anzeige

Auerbach.Am Freitag (25.) gestalten die Saalfelder Vocalisten ein Frühlingskonzert in der Bergkirche Auerbach. Auf dem Programm stehen beschwingte Weisen, geistliche Musik und Trinklieder. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, der Eintritt ist frei.

Die Saalfelder Vocalisten, ein Männerdoppelquartett, sind – bis auf einen Sänger, der seine sängerischen Wurzeln in Leipzig hat – ehemalige Thüringer Sängerknaben. Bei diesem in Saalfeld seit 1950 bestehenden Knabenchor erhielten die Sänger seit ihrem achten Lebensjahr unter der Leitung von KMD Walter Schönheit (1927-1985) und nachfolgend durch den Gewandhausorganisten Michael Schönheit in mehr als zehn Jahren eine grundlegende und prägende musikalische Ausbildung. Die Lieder der alten Meister, der Liedertafelzeit, Volks- und Trinklieder, Hits der Comedian Harmonists gehören ebenso zu ihrem Repertoire wie die zeitgenössische Literatur. Das Hauptaugenmerk liegt aufgrund ihrer Kirchenchorprägung auf der Interpretation geistlicher A-cappella-Chormusik.

Dem ersten Fernsehauftritt im ZDF auf der Wartburg in Eisenach im Juli 1989 folgten nach der politischen Wende viele Konzerte in den alten Bundesländern und im europäischen Ausland. Seit 1995 waren sie in verschiedenen Fernsehsendungen – darunter „Kein schöner Land“ mit Günter Wewel oder „Zauberhafte Heimat“ mit Gunter Emmerlich zu Gast.