Anzeige

Bensheim.In der Beginenstraße 1 (Eingang in der Europaallee) eröffnete jetzt Sabrina Nickels (Mitte) ihren Friseursalon „Sabrinas Haarstudio“. In den Geschäftsräumen des früheren Salons Dorn, setzt die Friseurmeisterin mit Sandra Oravecz (rechts) und Christel Philipp auf zwei erfahrene Friseurinnen, die bereits seit Jahrzehnten in ihrem Beruf tätig sind. Bereits im Jahre 2006 wagte Sandra Nickels den Weg in die Selbstständigkeit und eröffnete ein Geschäft in Bensheim und später in Hemsbach. Jetzt kehrt sie zu ihren Wurzeln zurück und freut sich auf die Bensheimer Kundschaft. Die Kunden bekommen nicht nur typgerechte Beratung rund um die perfekte Frisur und Haarschnitt, auch Haarverlängerungen und Haarverdichtungen sowie Perücken werden angeboten. Geöffnet ist „Sabrinas Haarstudio“ von Dienstag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr und samstags von 8 bis 13 Uhr. tn/Bild: Neu