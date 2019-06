Sänger laden zum Grillfest ein

Bensheim.Die Sänger des Männergesangverein Harmonie 1861 Bensheim laden auch in diesem Jahr alle Interessierten, Freunde und Förderer des Vereins ein zur jährlichen Grillparty für Sonntag, 7. Juli, in die Grillanlage am Berliner Ring in Bensheim.

Mit musikalischer Einlage

Ab 12 Uhr werden dort Gegrilltes, Getränke sowie Kaffee und Kuchen angerichtet sein. Aber natürlich wird auch das eine oder andere Lied vom Männergesangverein Harmonie vorgetragen.

Vielleicht auch die Gelegenheit für den einen oder anderen neugierigen „Jungsänger“, auf diese Weise mit dem Männergesangverein Kontakt aufzunehmen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 27.06.2019