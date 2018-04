Anzeige

Bensheim.Die Sängerin Joana und der Musiker Adax Dörsam treten mit ihrem Programm „Ich staune bloß“ am heutigen Samstag (7.) im Varieté Pegasus in Bensheim auf. Beginn ist um 20.30 Uhr.

Seit vier Jahrzehnten schreibt Joana ihre eigenen Lieder nach bester Singer-Songwriter-Manier – seien es ihre Klassiker wie „De Hildegard ihr Yuccapalm“, „Wo ist der Schnee vom vergangenen Jahr“, „Und mit dir wollt’ ich mal nach Gretna Green“ oder die ganz neuen Lieder dieser Liederpoetin mit der markanten Stimme.

Ihre Texte sind poetisch, aber trotzdem politisch. Ihre Töne leise in einer lauten Welt. Ihr Programm klug aber nicht kopflastig, heißt es in einer Pressemitteilung der Veranstalter. Ihr gelingt Tiefgang mit Leichtigkeit. Konventionelles kontert sie mit Kabarettistischem, nachdenkliches Schweigen mit befreiendem Lachen. In Hochdeutsch und in ihrer „Muttersprache“ Kurpfälzisch.