Sängerin ohne Gesangstalent

Bensheim.Die Besucher des Abonnements B im Parktheater dürfen sich am Sonntag, 19. Mai, 20 Uhr, auf ein Theaterstück über eine außergewöhnliche Frau freuen: „Glorious! Die wahre Geschichte der Florence Foster Jenkins“ – eine Komödie mit Musik von Peter Quilter, die von der Theaterproduktion Hoffmann-Wacker aufgeführt wird.

Zum Inhalt: Im New York der 1940er Jahre war sie ein absolutes Gesellschaftsereignis: Florence Foster Jenkins. Die begeisterte Sopranistin mit der eher freien Auffassung von Intonation quälte sich munter durch die allererste Gesangsliteratur, angefangen auf Wohltätigkeitsveranstaltungen, über Bälle bis hin zu ihrem legendären Konzert in der Carnegie Hall. In ihrem Kopf mag sie mit engelsgleicher Stimme die Welt bezaubert haben. In der akustischen Realität aber bogen sich die Balken und die Zuschauer aus der High Society vor Lachen.

Peter Quilter ist einer der weltweit am meisten produzierten Dramatiker des leichten Genres. Seine Stücke wurden in über 40 Ländern produziert und in 27 Sprachen übersetzt. „Glorious“, ein Riesenerfolg, ist zugleich eine grandiose Komödie und eine anrührende Hommage an diese Frau, deren Lebensfreude und Erfülltsein von der Musik absolut ansteckend sind. Das Leben dieser außergewöhnlichen Frau wurde 2016 mit Meryl Streep und Hugh Grant in den Hauptrollen verfilmt.

Die Dauer der Vorstellung beträgt 130 Minuten, inklusive Pause. Veranstalter ist die Stadtkultur Bensheim. Karten gibt es im Vorverkauf: Tourist-Info, Telefon 06251/5826314, Medienhaus des Bergsträßer Anzeigers, Telefon 06251/100816, überregional bei allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie im Internet auf www.stadtkultur-bensheim.de. red

