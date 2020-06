Säuglingsgruppe trifft sich wieder

Bensheim.Während sich die Spiel- und Krabbelgruppen des städtischen Eltern-KindTreffs frühestens nach den Sommerferien treffen können, wird die Still- und Säuglingsgruppe schon am 30. Juni von 10.30 bis 12 Uhr unter Einhaltung der Sicherheits- und Hygienemaßnahmen wieder wöchentlich im Eltern-Kind-Treff in der Rodensteinstraße 8, Bensheim, geöffnet. Hebamme Angelika Schuhmann wird diese Treffen begleiten. Der Eintritt ist frei.

Anmeldung und nähere Infos über das Frauenbüro der Stadt unter Telefon 06251/856003 oder via Mail frauenbuero@bensheim.de. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 20.06.2020