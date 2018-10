Saisonende bei Golf-Jugend

Bensheim.Bei strahlendem Sonnenschein fand das „Abgolfen“ der Jugend des Golfclubs Bensheim statt.

Traditionell werden beim letzten Turnier der Sommersaison „Family and Friends“ eingeladen und bei einem vorgabewirksamen Neun-Loch-Turnier um den Wanderpokal Jugend gegen Erwachsene gespielt.

Diese Spielform beweist eindrucksvoll, dass Golf eine generationenübergreifende Sportart ist, denn zwischen dem Fünfjährigen und Ü 70 waren alle Altersgruppen am Start. Die ganz Kleinen durften dabei von den in diesem Sommer installierten „grünen“ Abschlägen starten.

Gewonnen hat das Team, dessen fünf besten Netto-Ergebnisse die höchste Gesamtpunktzahl ergeben. In diesem Jahr eine klare Sache: 115 zu 96 stand es am Schluss für die Jugend. Auch wenn der Bruttosieg an Bernd Wahler als einen Erwachsenen ging, so konnte die Jugend bei Netto punkten.

Angeführt wurden die Netto-Jugend-Ergebnisse von Carl-Leopold Nissler, der mit 28 Netto-Punkten sein Handicap von 49 auf 39 verbesserte und Konrad Jungahans mit 23 Punkten und einer Verbesserung von 54 auf 49.

Nach der Siegerehrung und der Überreichung des Wanderpokals an die Jugendlichen, präsentierte Jugendwartin Angelika Kreuzer noch eine Fotostrecke mit Rückblick auf die Saison und einige kleine Hinweise auf die nächste Saison. Bis diese startet, gibt es noch einen Ausflug zum „Fussballgolf“ und das Wintertraining – inklusive gemeinsamer begleiteter Platzrunden auch für Kinder ohne Platzreife. red

