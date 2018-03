Sammeln und tauschen

Anzeige

Nicht nur bei den eigenen regelmäßigen Tauschzusammenkünften im alten Rathaus in der Auerbacher Bachgasse, sondern auch beim Besuch der Veranstaltungen anderer Vereine, von denen Vorsitzender Jörg-Ulrich Hübner in der jüngsten Jahreshauptversammlung des Vereins berichtete.

Zum Veranstaltungsprogramm gehören die regelmäßigen Großtauschtage im Bürgerhaus Kronepark in Auerbach und in der Zwingenberger Melibokushalle, in der sich am 6. Mai wieder um die 100 Briefmarkenfreunde mit ihren Sammelobjekten ein Stelldichein geben werden.

„Sauberhaftes Bensheim“

Geprägt ist das erste Halbjahr außerdem vom 70. Landesverbandstag des Verbandes der Philatelisten-Vereine Hessen, Rhein-Main-Nahe am 25. März im Bürgerhaus Kronepark. Neben den üblichen Regularien wird es auch einen philatelistischen Kurzvortrag zum Thema „Germania“ von Jürgen Bärsch aus Wiesbaden geben und Gäste haben die Möglichkeit, an Händlerständen Ausschau nach philatelistischem Material Ausschau zu halten.

Die Bensheimer Vereinsmitglieder sammeln aber nicht nur Briefmarken. Einmal im Jahr sammeln sie auch Abfall, denn der jährliche Aktionstag „Sauberhaftes Bensheim“ ist längst fester Bestandteil im Veranstaltungsprogramm. „Eine ganz tolle Freiluftveranstaltung“, wie Geschäftsführer Ferdinand Woißyk meinte, bei dem schon verschiedene Fundstücke, wie Personalausweis, Scheckkarte oder auch ein Zigarettenautomat, gefunden wurden. In diesem Jahr am 17. März werden die Briefmarkenfreunde wieder dabei sein.

Die nächste Tauschzusammenkunft des Vereins im alten Rathaus in Auerbach ist am Sonntag (25.) zwischen 10 und 12 Uhr, diesmal mit dem Schwerpunktthema Schweiz. Das erste Treffen im März ist am 6. (Dienstag) ab 18.30 Uhr ohne Themenschwerpunkt. Wegen des Verbandstages am 25. März wurde das Sonntagstreffen um eine Woche auf den 18. März vorverlegt und wird sich vor allem mit den Vorbereitungen für den Verbandstag beschäftigen. js

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 21.02.2018