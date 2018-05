Sandsäcke gegen Monsunregen

Anzeige

Bensheim.Die Not der Rohingya, die vor Verfolgung und Gewalt von Myanmar nach Bangladesch fliehen mussten, verschärft sich: Die erwarteten starken Monsunregenfälle in Südostasien gefährden die provisorischen Unterkünfte in den Flüchtlingscamps, unbefestigte Wege werden unpassierbar.

Die Christoffel-Blindenmission (CBM) warnt vor den dramatischen Folgen vor allem für die Schwächsten: „Menschen mit Behinderungen haben bei Flut und Überschwemmungen kaum Zugang zu Hilfe“, erklärt CBM-Vorstand Dr. Rainer Brockhaus. „Dabei sind sie es, die besondere Unterstützung benötigen, etwa regelmäßige Medikamente. Wir werden unsere Aktivitäten in den Camps daher umgehend ausweiten und sicherstellen, dass niemand im Stich gelassen wird.“

Als Sofortmaßnahme stellen die CBM und ihre Partner im Flüchtlingscamp von Cox’s Bazar im Südosten Bangladeschs unter anderem Sandsäcke bereit: Sie schützen nicht nur die Hütten und Zelte der Geflüchteten vor dem Wasser, sondern auch die Gesundheitsstation, in der die CBM schon seit Monaten dringend benötigte medizinische Hilfe leistet.