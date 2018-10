Sandwich-Lage ein Vorteil für Bensheim

Bensheim.Manchmal erklärt eine simple Alltagserfahrung einen Sachverhalt einprägsamer als seine wissenschaftliche Herleitung. „Mein zweijähriger Sohn findet immer gleich die Wurst im Brötchen“, sieht Professor Stefan Hennemann die „Sandwichlage“ von Bensheim und der Bergstraße zwischen zwei Metropolregionen eher als Vorteil denn als Handicap.

Der Wirtschaftsgeograf von der Uni Gießen stimmte die gut 60 Teilnehmer am ersten Bürgerforum zur Zukunft der Innenstadt mit einigen Impulsen aus der Trendforschung auf einen regen Austausch von Ideen und Einschätzungen in vier Arbeitsgruppen ein: Damit Bensheim als „Wurst zwischen den beiden Polen“ agiert.

Der Innenstadt kommt dabei eine zentrale Bedeutung zu: als „gefühlte Mitte“ für Einheimische und Besucher. Als Ort, wo man sich trifft und miteinander ins Gespräch kommt, wo Einkaufen, Bummeln und Verweilen Spaß machen. Als „Bühne“ für publikumsträchtige Aktionen und Festivitäten im Jahresverlauf - mit einem Wort: als „Markt-Platz“ im ursprünglichen Sinne.

Damit dies so bleibt, gilt es jetzt schon Grips zu investieren in ein zukunftsfähiges Bild von der Fußgängerzone im Jahr 2030. Nicht weniger als dies formulierten Hans-Peter Meister und Karl-Heinz Schlitt als Initiatoren des Bürgerforums als Aufgabenstellung für das nächste halbe Jahr. Im Frühjahr 2019 soll dann ein möglichst runder Entwurf dafür präsentiert werden, wohin die Reise gehen soll – und warum. Erst wenn diese Frage aller Fragen geklärt ist, mache das kollektive Nachdenken darüber Sinn, wie Einzelziele erreicht werden, was dafür an Projekten und Maßnahmen auf den Weg gebracht und wofür Geld in die Hand genommen werden muss.

Weil sich die Erwartungen sowie die Konsum- und Freizeitgewohnheiten der Menschen ändern, gehört die Bereitschaft zum Wandel zur Überlebensstrategie, damit eine Stadt ihrer Funktion als „Kristallisationskern“ zwischen den Triebfedern Globalisierung, Digitalisierung und Demografie nicht zerrieben wird, beschreibt Professor Hennemann die Ausgangslage.

Sein herausfordernder Befund: Der Kunde von heute und erst recht von morgen ist informierter denn je. Häufig glaubt er den Bewertungen der Internetgemeinde mehr als dem Einzelhändler und Spezialisten vor Ort. Deren Platz ist die Nische, ihr Faustpfand der „Erlebniswert“, der sich in Summe ergibt. An der intelligenten Verknüpfung von Online-Plattformen mit dem stationären Geschäftsmodell führe dabei auf Sicht kein Weg vorbei.

Wofür Bensheims Innenstadt steht – heute und in Zukunft –, war das abstrakteste von vier Themen für die moderierten Gruppendiskussionen zum Auftakt des Bürgerforums. Die Ergebnisse sollen über das von der Agentur IFOK und dem gemeinnützigen Verein Transforum 2017 aus der Taufe gehobene Bürgernetzwerk breit in die Bevölkerung getragen werden. Dahinter steckt die Idee, „zivilgesellschaftliches Engagement“ zu stimulieren und die „Intelligenz der Vielen“ anzuzapfen – möglichst, bevor von den Gremien und anderen Akteuren vollendete Tatsachen geschaffen werden.

Der Anspruch des Beteiligungskonzepts ist ambitioniert: Am Ende sollen möglichst viele Projekte und Aktivitäten präsentiert werden, die auf das gemeinsame Ziel „einzahlen“: eine „heimelige und trotzdem moderne Innenstadt, in der sich alle Generationen wohlfühlen“. Fertig ist eine solche Positionierung nie. „Handel ist Wandel“ lautet aus gutem Grund eine Binsenweisheit. An ihr entlang ranken sich drei konkrete Fragestellungen für alle, die sich in das Bürgernetzwerk einbringen wollen: Welche Maßnahmen steigern den Erlebniswert der Innenstadt? Wie erhalten und steigern wir ihre Attraktivität als Einkaufsort? Und: Welche Marketinginstrumente sollen dafür zum Einsatz kommen?

Wer etwas dazu zu sagen hat, sagt es und wird von allen gehört, so die Spielregel. Die digitale Plattform für dieses Grundprinzip findet sich auf der Homepage des Bürgernetzwerks. Wer sich dort registriert, kann sich unter dem Punkt „Mitmachen“ in einen Chat einklinken und seine Gedanken zu Protokoll geben. Außerdem besteht die Gelegenheit, sich über ein Online-Formular für kommende Veranstaltungen anzumelden. red

Info: Mehr zum Bürgerforum und Anmeldung zur Teilnahme unter: www.buergernbetzwerk.de

