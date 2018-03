Sanfte Töne und mitreißende Melodien

Anzeige

Gleich in die richtige Stimmung kamen die Gäste mit Joy Flemings Grand-Prix-Song „Ein Lied kann eine Brücke sein“, gemeinsam gesungen von den FUNtastiXX und dem Traditions-Chor. Dann schlugen die FUNtastiXX eher sanfte Töne an. Sehr gefühlvoll interpretierten sie den Hit „You raise me up“ und den bekannten Titel „Wunder geschehen“ von Nena. Sehr emotional vorgetragen auch „We are the world“ geschrieben von Michael Jackson und Lionel Ritchie.

Wer kennt ihn nicht, den berühmten Song aus „Das Leben des Brian“: „Allways look at the bright side of life“. Mit diesem Lied begrüßte der Chor 2000 aus Hähnlein unter der Leitung von Andreas Moschner das Fehlheimer Publikum. Mit „Sway“, einem Mambo, einst gesungen von Dean Martin, erklangen eher südamerikanische Rhythmen, temperamentvoll vorgetragen.

„Schuld war nur der Bossa Nova“ und „Liebeskummer lohnt sich nicht“ rundeten den Auftritt der Hähnleiner Gäste ab. Das Publikum war begeistert und forderte eine Zugabe. Dem Wunsch wurde mit „Lollipop“ entsprochen.

Mit „Ich wollte nie erwachsen sein“, dem bekannten Song aus Peter Maffays Märchen-Musical Tabaluga, erbrachte der Traditions-Chor den Beweis, dass auch er keine Berührungsängste mit neuen Chorsätzen hat. Den Solo-Part übernahm Susanne Ergler. Eine Hommage an Udo Jürgens folgte. Ein Medley aus vielen bekannten Hits des legendären Sängers wurde vom Publikum mit anhaltendem Applaus belohnt.

Züge donnern durch den Saal

Nach einer kurzen Pause zeigten die „Musix“, ein „Ableger“ des Liederkranzes Lorsch ihr Können. Der Gospel „Oh my lovin’ brother“, gesungen nach einem Arrangement von Gwyn Arch, war das Begrüßungslied des Chors unter der Leitung des Dirigenten Ivan Mladenov. Arielle die Meerjungfrau hätte sich bestimmt über den Song „Under the Sea“ aus ihrem Disney-Filmhit gefreut. „It’s in his kiss“, der Hit von Cher, auch bekannt unter dem Titel Shoop Shoop-Song wurde von den Sängerinnen aus Lorsch mit viel Esprit vorgetragen.

„Atchison, Topeka and the Santa Fe“ sind nicht nur die Namen einer amerikanischen Eisenbahngesellschaft, sondern auch der Musiktitel mit dem sich „Musix“ verabschiedete. Aufgrund der hervorragenden Interpretation hörte das Publikum die Züge der oben genannten amerikanischen Eisenbahngesellschaft regelrecht an sich vorbeiziehen.

Auch sehr anspruchsvoll war „Skyfall“ aus dem gleichnamigen James-Bond-Film. Nach monatelangen Proben konnten die FUNtastiXX diese tolle Chorinterpretation des Hits von Adele dem Publikum präsentieren. Ein Medley aus König der Löwen bestätigte die Vielseitigkeit der FUNtastiXX. Das Solo war perfekt gesungen von Bianca Ritzert.

„Männer mag man eben“ war der Titel des letzten Gesangsbeitrags der FUNtastiXX. Mit einem Augenzwinkern und viel Ironie wurden dabei die Vorzüge der Männer gepriesen. Das Solo sang Rico Klos. Aber die Zugabe wurde von einer Frau bestritten: „Hello, Mary Lou“ war der Titel der Zugabe, die von beiden Chören der Harmonie zum Abschluss des gelungenen nachmittäglichen Konzertes dargeboten wurde. red

Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 23.03.2018