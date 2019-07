Sanierung der Märkerwaldstraße: Neue Umleitungsvariante geplant

Bensheim.Der Ortsbeirat Gronau hat sich mit der Stadt Bensheim und dem KMB auf eine andere Umleitungsvariante für die geplanten nächsten Bauabschnitte der Erneuerung der K58 (Märkerwaldstraße) geeinigt. Im Rahmen einer Sitzung hat man sich darauf verständigt, die bereits 1978 im Zuge des Kanalbaus genutzte Variante umsetzen zu wollen: Die Umleitung läuft entlang des Friedhofs in Richtung Pitzweg.

Die für 15. August geplante Informationsveranstaltung wurde aus Termingründen zwischenzeitlich auf Dienstag, 27. August, um 19 Uhr verlegt. Im Dorfgemeinschaftshaus wollen die Verantwortlichen von Stadt und KMB den aktuellsten Stand der Planungen vorstellen.

Dabei geht es vor allem um die Umleitungsstrecke, um die medizinische Versorgung bei Notfällen im Oberdorf und um die Sicherstellung des Brandschutzes. Auch die angewandten Bauverfahren werden noch einmal erläutert sowie die umfangreichen Maßnahmen zur Beweissicherung der Gebäude.

Aufgrund der Erfahrungen mit dem Starkregen am vergangenen Wochenende werde der Anschluss der Dachentwässerung der einzelnen Hausgrundstücke überarbeitet und einer separaten Entwässerung zugeführt. Außerdem soll es genügend Raum für Fragen der betroffenen Bürger geben. Bereits im Vorfeld können sich die Bürger mit Fragen an die Verantwortlichen wenden: Zweckverband Kommunalwirtschaft Mittlere Bergstraße, Am Schlachthof 4 Bensheim, E-Mail info@kmb-bensheim.de.

Die Bürgerinitiative in Gronau hat nach eingehender Beratung zwischenzeitlich entschieden, nicht Teil der Arbeitsgruppe werden zu wollen. Die Stadt Bensheim hat der BI zugesichert, sie in den Informationsfluss aufzunehmen. In einer früheren Pressemeldung der Stadt wurde missverständlich geschrieben, die BI wäre bereits zur Teilnahme an der AG eingeladen worden. Das war zu diesem Zeitpunkt allerdings nicht der Fall, heißt es aus dem Rathaus. Die Einladung sei erst am 22. Juli nach Veröffentlichung der Pressemeldung erfolgt. red

