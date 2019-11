Sanierung geht schneller voran als geplant

Schwanheim.Morgens, halb zehn, in Schwanheim: Geschäftiges Treiben herrscht im Baustellenbereich in der Rohrheimer Straße, mit Bagger und Rüttelplatte wird der Untergrund für die Asphaltierung vorbereitet. Der neue Straßenbelag soll ab heute innerhalb des ersten Bauabschnitts aufgebracht werden – die 36 Zentimeter hohe Asphaltdecke wird in mehreren Schichten aufgetragen.

Wenn alles gut läuft und

...