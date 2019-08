Sankt Georg im neuen Licht

Bensheim.Zur 10. Bensheimer Orgelnacht am morgigen Samstag (17.) wird ab 19.30 Uhr die katholische Stadtkirche Sankt Georg in Bensheim angestrahlt – zum ersten Mal, seit durch den Abriss des Hauses am Markt der Blick auf die Fassade frei ist.

Die Pfarrei Sankt Georg lädt herzlich ein, den freien Blick auf die erleuchtete Fassade zu genießen und im Inneren die 10. Bensheimer Orgelnacht zu besuchen.

Musik zum Stummfilm-Klassiker

Ab 20 Uhr moderiert Nicolas Dorange das Orgelkonzert von Regionalkantor Alexander Müller aus Bingen, der Orgelmusik aus Paris spielt, die im Jahr 1929 entstanden ist, und dazu die Orte auf der Großleinwand zeigt, an denen die Musik im Original erklungen ist.

Im gleichen Jahr, 1929, ist einer der bedeutendsten Stummfilme von Friedrich-Wilhelm-Murnau entstanden: Der Film „Asphalt“, der eine spannende und dramatische Liebesgeschichte erzählt, die in Berlin angesiedelt ist. Der Stummfilm wird ab ca. 21.30 Uhr gezeigt.

Abendkasse öffnet um 19.15 Uhr

Eintrittsbändchen zur Orgelnacht sind nur an der Abendkasse ab 19.15 Uhr erhältlich. Das Konzert wird unterstützt durch den Kultursommer Südhessen und die Sparkassen-Kulturstiftung. red

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 16.08.2019