Sankt Georg kämpft gegen Vandalismus

Mit Hinweisschildern wird vor dem Kircheneingang von Sankt Georg in Bensheim um ein angemessenes Verhalten gebeten. Hintergrund sind zahlreiche Fälle von Vandalismus auf dem Gelände der Pfarrei. © Funck

Bensheim.Etwas irritiert steht ein älteres Ehepaar am Aufgang zur Stadtkirche Sankt Georg und betrachtet die an einer Mauer angebrachte Hinweistafel. Die erklärt, was auf dem Gelände der Pfarrei nicht erlaubt ist – unter anderem Ballspiele und Fahrradfahren, aber auch Waffenbesitz und Alkoholkonsum. „Muss das denn unbedingt sein?“, fragt der Mann seine Frau. Die schüttelt nur unschlüssig den

...

Sie sehen 8% der insgesamt 5279 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 16.06.2018