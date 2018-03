Anzeige

Bensheim.Närrisch war am Fastnachtssonntag der Gottesdienst in der Stadtkirche Sankt Georg. Zur traditionellen Narrenmesse waren alle Bensheimer Karnevalsvereine eingeladen. Zum Einzug wurde auf der Orgel der Narrhalla-Marsch gespielt und die Gottesdienstbesucher, von denen sich viele kostümiert hatten, klatschten dazu im Takt.

Pfarrer Thomas Catta hielt den Gottesdienst in Versform. Die Fürbitten wurden diesmal von den Fastnachtsvereinen gestaltet. Zu Gast waren die Konfettis, die morgens in Sankt Georg und am Abend dann in der Rheingoldhalle in Mainz aufspielten. df/Bild: Funck